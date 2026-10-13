黃國昌爆綠選將爭議　轟賴清德黨國不分

左起，民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、民眾黨主席黃國昌及基隆市副市長兼民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨主席黃國昌。（中評社 張穎齊攝） 民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）台灣民眾黨主席黃國昌13日質疑，民眾黨參選人提供免費剪髮、請吃豆花遭檢調搜索，民進黨縣市長參選人造勢送餐盒、雞蛋卻不處理，另外“農業部”農田水利署管理的桃園中壢精華地段國有土地，未依法公開標租，涉及民進黨桃園市長參選人黃世杰造勢活動，民進黨執政已經黨國不分，甚至將國產當黨產，要求賴清德、“行政院長”卓榮泰出面說清楚。



台灣民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會，出席者包括民眾黨主席黃國昌、國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨籍基隆市副市長兼民眾黨基隆市黨部主委邱佩琳、國民黨籍“立委”林沛祥、民眾黨籍“立委”邱慧洳、民眾黨籍新北市議員陳世軒，以及藍白議員參選人等。黃國昌於活動前受訪。



媒體問，民眾黨參選人提供免費剪髮、豆花遭檢調搜索，民進黨台中市長參選人何欣純造勢送餐盒，以及農田水利署桃園管理處長黃華煌被指協助黃世杰造勢送雞蛋，另外還有“農業部”是否合法租借場地造勢爭議，涉及執法雙重標準？



黃國昌表示，民眾黨團13日上午已舉行記者會，邀請農田水利署派員說明，但對方並未出席，爭議土地百分之百是農田水利署管理的國有地，依相關規定，出租原則上必須公開標租，也不符合免公開標租的例外情形。



黃國昌質疑，該筆土地位於桃園中壢精華地段，價值相當高，民眾黨從上週起便要求農田水利署提出租約，卻遲遲未獲回覆，民進黨執政是否已經黨國不分到這種程度，竟然把國家財產當成政黨財產使用？



黃國昌進一步說，黃世杰造勢當天，賴清德與卓榮泰還一左一右牽起黃世杰的手，稱讚他是不可多得的人才。他質問，賴清德與卓榮泰是否應出面說明，民進黨執政是否涉及公器私用？



至於賴清德在雙十前夕批評“立法院”預算審議進度，但被黃國昌質疑“立法院”還沒開始審預算就急著要錢，黃國昌再強調，賴清德自己曾擔任“立委”，應該了解議事程序，不要內行人說外行話，更不應利用民眾對議事程序的資訊落差，發動政治攻擊。



另對民進黨籍前“立法院長”游錫堃用“認養阿公”嘲諷中國國民黨籍台北市長蔣萬安。黃國昌說，選舉就應好好選舉，扯到阿公實在太遙遠，選戰攻防應回歸市政，就事論事；另外民眾黨將持續追究農田水利署土地使用及租約問題，要求主管機關公開說明。