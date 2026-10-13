大咖動起來　基隆藍白合作拚席次最大化　

民眾黨基隆市議員參選人黃申棟舉行競選總部成立大會，藍白政治人物出席。（中評社 張穎齊攝） 左起民眾黨主席黃國昌、基隆市議員參選人黃申棟。（中評社 張穎齊攝） 基隆市議員參選人黃申棟與市長謝國樑擁抱。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）中國國民黨與台灣民眾黨在基隆展現藍白合作氣勢，民眾黨主席黃國昌13日偕國民黨籍基隆市長謝國樑、民眾黨籍副市長邱佩琳、國民黨籍“立委”林沛祥等人，出席民眾黨基隆市議員參選人黃申棟競選總部成立大會。謝國樑強調，藍白在基隆合作的精神就是“合一”，不分你我、團結一心，讓藍白合作更加緊密。



2026年基隆市長選戰由謝國樑對上民進黨籍議長童子瑋；基隆市議員選舉總席次為32席，較上屆增加1席信義區席次。民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、林廷翰原本是國民黨籍，由謝國樑、林沛祥安排轉加入民眾黨，拚席次最大化。



邱佩琳表示，民眾黨此次在基隆提名4位議員參選人，盼能進入議會監督市政、反映民意，也希望選民將信義區新增席次的一票投給黃申棟。



今日與會者還有民眾黨籍“立委”邱慧洳、民眾黨籍新北市議員陳世軒、民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、李文耀、林廷翰、呂承祐、國民黨基隆市議員參選人林祐德等。



成立大會氣氛熱絡，約50、60名支持者及地方人士擠滿會場，甚至站到騎樓，藍白大咖輪番致詞，現場不斷高喊“黃申棟凍蒜”，並安排披戰袍、贈送好彩頭等儀式，掌聲、歡呼聲此起彼落，藍白兩黨大團結輔選氣勢。



謝國樑表示，信義區本屆市議員增加一席，仁愛區則減少一席，藍白應把握機會，讓黃申棟順利當選，協助民眾黨在基隆市議會增加席次。國民黨與民眾黨在基隆的合作就是“合一”，不分彼此共同努力，這也是基隆能夠展現團結的原因，他很肯定黃申棟長期在信義區深耕，過去在林沛祥團隊處理大量選民服務案件，並協助推動“戰鬥陀螺”活動，是認真努力的年輕人。

