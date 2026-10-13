蕭美琴竹東客庄站台　助鄭朝方攻新竹縣

蕭美琴13日到竹東鎮為民進黨新竹縣長候選人鄭朝方站台。（中評社 盧誠輝攝） 民進黨新竹縣長候選人鄭朝方13日在家鄉竹東鎮成立競選服務處。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹縣長候選人鄭朝方13日在竹東鎮家鄉舉辦競選服務處成立大會，蕭美琴到場站台力挺，展現綠營想要攻下新竹縣的決心。



新竹縣竹東鎮是典型的客家聚落，鎮內居民有高達九成以上是客家人（以廣東移民的客家後裔為主），同時也居住著泰雅族、賽夏族等原住民族。



鄭朝方年底將對決中國國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。鄭13日在竹東鎮舉辦競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入約2000人到場支持。鄭日前在年代民調中心公布的民調中，支持度雖領先徐欣瑩，但在家鄉竹東鎮卻輸給徐一個百分點。因此，鄭選擇在家鄉舉辦第二場大型造勢活動，固票意味濃厚。



蕭美琴今日為鄭朝方站台助講時表示，她過去曾到竹北市去看過鄭幾次，發現鄭在竹北市的政績相當令人驚艷，她希望鄭的認真努力可以被更多新竹縣鄉親看見，讓鄭在竹北市的經驗，能夠在新竹縣擴大落實。



蕭美琴強調，她從政30多年來，很少看到像鄭朝方這樣擁有與眾不同特質的政治人物，鄭是跨領域非典型的優秀人才，除了治理能力外，還是個優秀的音樂人、創作者、廣播人，並曾獲得金曲獎與金鐘獎的肯定，更是國際級的調香師。鄭有這麼多的才華與歷練，仍願意為家鄉犧牲奉獻，所以她要拜託所有新竹縣的鄉親支持鄭，讓鄭能夠高票當選。



鄭朝方也細數自己在竹北市長任內的各項政績指出，竹北是讓他實現諾言的地方，竹東則是他生命的起點，過去幾年他在竹北已經證明改變可以發生，未來他希望能讓改變走進新竹縣每個地方，他已經準備好了，希望大家能給他機會當一個返鄉青年，為家鄉竹東服務，為新竹縣帶來改變。

