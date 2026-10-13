賴瑞隆競總開箱　扮韓星權志龍手繪畫博眼球

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆13日開箱競選總部，外觀以桃紅色、手繪風格，呈現他扮演韓星權志龍（G-DRAGON）的造型。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月13日電（記者 蔣繼平）民進黨高雄市長參選人賴瑞隆13日開箱競選總部，外觀以桃紅色、手繪風格，呈現他扮演韓星權志龍（G-DRAGON）的造型，來致敬高雄這幾年的演唱會經濟。擔任競總主委的民進黨籍高雄市長陳其邁也到場並喊話市民支持“賴市長”。



賴瑞隆17日將舉辦競選總部成立大會造勢活動，13日中午先邀綠營民代、參選人、支持者到場開箱，陳其邁也抽空到場出席，黨內市長初選對手綠委邱議瑩、許智傑也現身力挺，湧言會要角前綠委趙天麟也有到場，展現綠營團結氣氛。



賴瑞隆的競總設在左營區的博愛三路與曾子路口，距離陳其邁之前競總設在博愛二路與孟子路口處，距離一條路而已。賴瑞隆指出因為左營楠梓是高雄發展重心，盼延續陳其邁施政，向演唱會經濟（世運主場館、漢神巨蛋都在左楠）、台積電設廠楠梓等政績致敬。



賴瑞隆日前曾推出“百變隆隆”分身的競選影片，引起一波討論，其中就有扮演韓星權志龍的角色。這次競總外觀就找在地塗鴉畫家，在競選總部外牆繪製“追星隆隆”的整面大型塗鴉，選用桃紅色與手繪的風格，試圖帶出正向、快樂、充滿希望的風格。



競總開箱也擺出飲料、中式糕餅點心招待出席人士，現場也擺出部分選舉小物，有“百變隆隆”各種市民角色分身的卡片、長條型的必勝布條。現場也有支持者送來兩箱橘子象徵大吉大利，也有支持者送上粽子祝福包中，氣氛熱絡。



賴瑞隆也趁這次換上運動鞋，代表將全力衝刺，他說最後階段需要謹慎小心前進，和所有議員們全力以赴、全力衝刺。陳其邁也提到希望賴瑞隆承擔重任，接續未來大發展大繁榮的重責大任，請市民朋友大力支持新好市長賴瑞隆、賴市長。