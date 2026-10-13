謝國樑：感謝韓國瑜當稻草人擋箭　用心良苦

基隆市長謝國樑出席民眾黨基隆市議員參選人黃申棟競選總部成立大會。（中評社 張穎齊攝） 左起民眾黨基隆市議員參選人黃申棟、市長謝國樑。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆10月13日電（記者 張穎齊）民進黨總動員為台北市長參選人沈伯洋塑造“洋流”狂潮，中國國民黨籍基隆市長謝國樑13日表示，近日已在基隆八堵交流道附近重新掛上他與國民黨籍台北市長蔣萬安的聯合大型看板，他更感謝國民黨籍“立法院長”韓國瑜在選戰中扮演“稻草人”的角色，替蔣萬安擋下一些攻擊，藍軍目前存在“沉默螺旋”現象，支持者面對批鬥、圍剿不敢發聲，但到了投票時刻，仍會透過選票表達心聲。



台灣民眾黨基隆市議員參選人黃申棟13日在基隆市信義區舉行競選總部成立大會，出席者包括民眾黨主席黃國昌、基隆市長謝國樑、民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳、國民黨籍“立委”林沛祥、民眾黨籍“立委”邱慧洳、新北市議員陳世軒，以及藍白議員參選人等。謝國樑於會後受訪。



記者問，韓國瑜日前赴基隆助陣，面對沈伯洋“洋流”聲勢洶湧，藍白合作加上韓國瑜出面，是否有助於蔣萬安選情？



謝國樑表示，大家最近經過基隆八堵交流道附近，應該都能看到他與蔣萬安的大型聯合看板重新掛起來蔣萬安是北北基區域合作的重要夥伴，雙方應攜手作戰。



“感謝韓院長扮演稻草人的角色，擋了一些箭下來！”謝國樑說，相信韓國瑜的作為，也讓蔣萬安有機會重新整軍，韓國瑜這樣的用心良苦，自己都點滴在心頭，太感動了，真的。

