盧秀燕任內最後會期結束　率首長鞠躬致謝

台中市長盧秀燕向議會及媒體記者鞠躬致謝。（中評社 方敬為攝） 台中市長盧秀燕赴議會備詢。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月13日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕年底將卸任，今天出席台中市議會定期會明年度市政預算三讀會備詢，這也是她任內最後會期，盧秀燕向不再競選連任的市議員獻花恭賀榮退，也率市府首長向全體議員、媒體記者鞠躬致謝，感謝大家鞭策，讓台中越來越好。她致詞時並語帶玄機稱，雖然卸下職務，但對台中的感情與對市民的責任會繼續下去。



台中市議會13日召開第四屆第八次定期會議案三讀會，這也是盧秀燕卸任市長前最後一次赴議會備詢，同時也是年底九合一選舉前最後一次大會，國民黨籍議長張清照特別安排歡送6位不再競選連任的議員，同時由盧秀燕獻花並發表8年任期府會互動感言。



盧秀燕首先恭賀6位議員榮退，台中市近年來在多項評比獎項屢獲佳績，更連年榮獲“最幸福城市”美譽，這些獎不是市長或市府團隊的功勞，要歸功於市民的與議會的努力，所以她把台中最幸福城市的美譽，獻給為台中市努力付出專業問政的議員。



盧秀燕並語帶玄機說，她今天雖然是向卸任議員說再見，但相信這6位議員“雖然卸下職務，但對台中市的感情與對市民的責任會繼續下去，不會有卸任的一天。”她要感謝議員的付出，也要祝福議員卸任後海闊天空，接下來的人生更加豐富、精彩。



盧秀燕隨後向正在競選連任的議員們表示敬意和謝意，她說，在擔任市長之前，曾擔任過一屆省議員、六屆的“立法委員”，是民意代表出身，所以非常能夠同理議員們的職責，用心問政的需求。在這8年當中，要感謝各位議員的指導和協助，即使有批評和苛責，只要不是惡意，我們都虛心接受、勇於改進和檢討，建設更是不分黨派。

