李四川民調輸13趴　戴立安：2族群流失

民調專家戴立安。（中評社 邱筠媜攝） 信民協會舉行新北市長民調發表會。（中評社 邱筠媜攝） 媒體到現場採訪。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月13日電（記者 邱筠媜）台北市信民協會13日發布新北市長最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨新北市長參選人李四川高達13.1個百分點，引發熱議。戴立安表示，過去專科學歷者與中壯年層多為藍營傳統鐵票，但本次民調蘇巧慧在40至49歲族群的支持度大幅成長16.4%，李四川下滑15.6%。此外，李四川在專科學歷民眾的支持度也大幅流失14.7%。



戴立安也解釋，此次民調蘇巧慧表面支持度飆升，原因是在北部地區泛綠民眾表態意願非常顯性，氛圍與2020年大選相似，泛藍與白營支持者在表態上趨於保守，陷入沉默螺旋。



台北市信民協會13日於台大校友會館舉行新北市長民調發表會，民調專家戴立安、信民協會創會理事長黃清龍出席。



民調結果顯示，蘇巧慧支持度43.1%、李四川支持度30.0%，1.5%會投給無黨籍蘇輝湟，表示不投票或投廢票的有9.5%，未明確回答有15.8%。蘇巧慧的支持度比8月下旬增加7.9個百分點，李四川的支持度比8月下旬減少4.7個百分點。



戴立安表示，蘇巧慧與李四川雙方的支持度差距拉開至13.1個百分點，李四川原本的藍營基層與中間選民出現鬆動，甚至轉向支持蘇巧慧，呈現“一來一回”的雙倍消長效應，這對李四川陣營而言是警訊。



戴立安指出，從年齡與學歷交叉分析來看，40至49歲以及專科學歷族群的變動最為顯著。過去專科學歷者與中壯年層多為藍營傳統鐵票，但在過去一個多月中，蘇巧慧在40至49歲族群的支持度大幅成長16.4%，李四川則下滑15.6%；專科學歷民眾的支持度，李四川也大幅流失14.7%。



面對民調結果呈現兩位數差距，戴立安說明，調查團隊在雙十連假期間特別針對數據進行詳細覆核，調查進行的三天中，單天加權後結果蘇巧慧每日均領先李四川10%以上。



上述民調委由戴立安負責問卷設計與分析、畢肯市場研究公司執行電訪，從10月6日進行到10月8日，調查對象為設籍於新北市且年滿20歲之民眾，成功完訪1073人（住宅電話750人、行動電話323人），抽樣誤差最大值為±3.0%。