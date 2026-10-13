鄭朝方發藍色競選帽　徐欣瑩陣營批吃豆腐　

蕭美琴陪鄭朝方大進場時，身後許多支持者都戴上藍色競選帽。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月13日電（記者 盧誠輝）民進黨新竹縣長參選人鄭朝方13日在竹東鎮舉辦競選服務處成立大會，現場發送給綠營支持者的競選帽竟是藍色的，引發對手徐欣瑩陣營不滿，批評鄭根本是在吃藍營豆腐，鄭甚至還派幕僚出席白營活動，呼籲蕭美琴一起協尋綠營的鄭朝方到底在哪裡？



鄭朝方年底將對決中國國民黨新竹縣長候選人徐欣瑩。鄭13日在竹東鎮舉辦競選總部成立大會，主辦單位宣稱現場湧入約2000人到場支持，蕭美琴也到場站台助講。曾擔任過國民黨新竹縣長的鄭父鄭永金則坐在最前排，蕭美琴陪鄭朝方大進場後，隨即主動走向鄭永金握手致意。



由於現場許多支持者都戴上主辦單位發送的藍色競選帽子，引發對手陣營不滿，徐欣瑩辦公室發言人徐維遠表示，鄭朝方競選至今，不論是競選看板或競選小物，都避開民進黨傳統的綠色，這次競選帽還刻意選擇藍色，不僅在吃藍營豆腐，似乎也有意隱藏民進黨的綠色標籤。



徐維遠指出，日前台灣民眾黨新竹縣竹北市長候選人成立競選總部，鄭朝方甚至還派幕僚到場出席，他不知道今天為鄭站台的蕭美琴是否會為民進黨提名的竹北市長參選人曾聖凱抱不平？蕭美琴是否應該協尋一下綠營的鄭朝方到底在哪裡？對於徐欣瑩陣營的批評，鄭朝方陣營則表示暫無回應。