蘇巧慧贏13.1百分點　王鴻薇揭民調疑雲

信民協會13日發布新北市長民調，民進黨參選人蘇巧慧贏13.1個百分點，藍委王鴻薇批，是羞辱科學還是羞辱選民智商？（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北10月13日電／台北市信民協會13日發布新北市長最新民調，民進黨新北市長參選人蘇巧慧領先國民黨新北市長參選人李四川13.1個百分點。對此，國民黨籍“立委”王鴻薇今天在臉書發文痛批，這已經是民調大師戴立安第三次提出顛覆民眾認知的民調結果，並說犧牲民調專業做為選戰工具，到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？



信民協會今公布最新民調顯示，有48.6%新北市民眾認為蘇巧慧適合擔任市長，比8月下旬增加4.8個百分點；22.3%認為不適合，比8月下旬減少3.1個百分點；另外，新北民眾認為李四川適合擔任新北市長有35.9%，比8月下旬減少4.7個百分點；33.5%認為不適合，比8月下旬增加6.5個百分點。



王鴻薇表示，上述民調已經是戴立安第3次提出顛覆民眾認知的民調結果，並提及台中市“信賴台灣之友會”昨天也發布台中市長選情民調，顯示何欣純與江啟臣差距1.9%，“這些民調爭先恐後‘認知作戰’，即便每次輸到難以見人也樂此不疲”。



王鴻薇舉例，2018年盧秀燕與林佳龍選舉時，投票前兩周《三立新聞》委託循證民調進行調查，林佳龍領先盧秀燕11.1%，但結果是盧秀燕大勝林佳龍14.22%，更讓當時相信這份民調，且自稱民調祖師爺的林佳龍臉上無光；“循證民調”老闆是吳立婷，他的老公是蘇孔志曾經擔任民進黨台中市黨部執行長，當年林佳龍競選台中市長時就是擔任幕僚，很巧的是，“循證民調”就是這次台中差距1.9%民調發布的單位，原來是原班人馬，手法如出一轍，曹興誠的信民協會與戴立安還要叫他們一聲“前輩”。



王鴻薇說，“北信民，中循證”難道是民進黨用來模糊選民的系統性的認知作戰？犧牲民調專業做為選戰工具，這到底是羞辱科學還是羞辱選民智商？