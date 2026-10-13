屏東藍綠周六拼場　賴清德、韓國瑜再交鋒

屏東縣長周春米17日在縣立體育館舉行競選總部成立大會，屆時邀請賴清德等大咖前來站台。（照片：周春米臉書） 中評社屏東台北10月13日電／距離年底大選剩46天，將爭取連任的民進黨籍屏東縣長周春米13日不僅亮相競選形象LOGO“屏東亮起來”，還宣布將於17日在縣立體育館舉行競選總部成立大會，屆時賴清德等大咖都將前來助選。巧的是，中國國民黨屏東縣長參選人蘇清泉也選在同天舉辦競總成立大會，並邀“立法院長”韓國瑜站台，這是選戰開跑以來2陣營少有的交鋒時刻。



周春米競選團隊13日以“做事拚未來！屏東亮起來！”為主題開記者會，不僅正式揭曉競選形象LOGO，還向支持者們宣布將於17日上午10時至12時在縣立體育館舉行競選總部成立大會，廣邀民眾共同前來參與支持。



周春米開心的說，當天賴清德、府祕書長潘孟安、民進黨籍台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁、民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌等大咖都會來，她將與屏東市長參選人梁育慈一同向大家報告，她們要如何攜手將屏東打造為希望城市，讓屏東亮起來。



談及競選形象LOGO“屏東亮起來”，周春米說明設計概念，她指出，屏東是熱情的城市，所以她的競選形象LOGO是融合屏東的太陽、晶片以及“米”字的傳承，4年前她的競選主軸是屏東向前、希望城市。而經4年的努力後將升級，她這次主打“希望城市、屏東亮起來”，象徵屏東將持續前進、點亮希望的新篇章。



巧的是，周的對手、第三度挑戰屏東縣長寶座的蘇清泉也選在同天舉辦屏東好未來音樂會暨總部成立大會，並邀來“立法院長”韓國瑜、國民黨台南市長參選人謝龍介、高雄市長參選人柯志恩、屏東市長參選人周佳琪等人站台。



雖然蘇清泉的活動時間是在17日下午5時開始，並選在屏東市光明街登場，不管是時間或地點都與周的活動錯開。但從站台輔選的人來看，不僅有大咖較勁的意味，連台南、高雄都出動相對應的“代表人”，這是選舉開跑以來，周、蘇陣營少有的交鋒時刻。