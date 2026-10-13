藍批特權用公有地造勢　黃世杰：人人可租

民進黨桃園市長參選人黃世杰。（照片：黃世杰臉書） 中評社桃園10月13日電／中國國民黨“立法院”黨團今天揭露，民進黨桃園市長參選人黃世杰於10月3日舉辦競選總部成立大會，竟使用台“農業部”農田水利署管理的土地，質疑他靠著擔任農田水利發展基金會董事長的父親黃金德，取得公家資源協助選舉。對此，黃世杰回應，場地依法申請，批藍惡意造謠。



國民黨團書記長許宇甄表示，活動場地屬於“農業部”農田水利署土地，是全體民眾的資產，絕非執政黨參選人想借就借、愛用就用的私人後花園。國民黨籍“立委”王鴻薇指出，縣市長選舉進入白熱化階段，但任何參選人都必須遵守法律，絕不能濫用特權、公帑或政府資源，作為個人或政黨的選舉工具。



國民黨籍桃園市議員凌濤則質疑，黃世杰究竟以什麼名目租借或使用這塊土地？農水署的地不是民進黨的黨產，全台灣農民的資產也不是你黃家的後院。黃世杰8月送雞蛋，10月送土地，農水署對黃世杰的服務簡直比對農民還周到。



黃世杰回應，此次競選活動的土地使用為依法申請，且事前就已完成相關程序。他說，事實上任何民眾都可以提出短期承租的申請，過去民間也有辦活動的前例，相關審核過程主管機關會依法辦理，並不存在任何特權，更沒有違反行政中立。



黃世杰表示，下一場大型造勢於18日辦在桃園區朝陽公園，那難道張善政市府也給黃世杰特權嗎？他說，國民黨、民眾黨沒有查證、惡意造謠，如此負面的選舉手法，將被桃園市民唾棄。