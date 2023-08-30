中評社北京8月30日電／網評：強化農業防災減災能力建設



來源：人民網 作者：朱雋



從來之不易的夏糧豐收中汲取抗災經驗、堅定穩產信心，採取超常規舉措，落細落實農業災後生產恢復、穩定糧食和重要農產品生產措施



盡快補齊設施短板，持續強化農業防災減災能力建設，深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，加強高標準農田建設，完善農田水利基礎設施，增強農業應對自然災害的韌性和適應性



今年主汛期，受台風帶來的極端強降雨影響，我國華北、黃淮、東北等地局部發生嚴重洪澇災害。貫徹落實黨中央決策部署，各地區各部門抓緊修復災毀農田和農業設施，加大農資供應保障力度，加強對農民的農技指導，組織農民積極補種補救，努力減輕災害損失，堅決打贏抗災奪取糧食和農業豐收這場硬仗。



悠悠萬事，吃飯為大。習近平總書記強調，“糧食安全是‘國之大者’”。14億多人口的中國，任何時候都必須自力更生保自己的飯碗。我們牢牢把住糧食安全主動權，糧食生產年年抓緊、季季接續，茬茬壓緊、環環緊扣，“三農”這塊壓艙石牢牢穩住了預期、穩住了物價、穩住了經濟大盤。同時也要清醒認識到，在新起點上，我們的糧食生產越往前走難度越大。這個難不只難在糧食需求依然剛性增長，端牢飯碗的壓力越來越大，也難在如何在穩住“量”的基礎上提升“質”，更難在如何科學有效應對各類災害帶來的不確定因素影響。



糧食穩產豐產，需要“天幫忙”，還需要“人努力”“政策實”。我國地域遼闊，氣候類型多樣。近年來，隨著全球氣候變化，極端氣象事件增多，給糧食及農業生產帶來不利影響。當天公不作美時，惟有更加主動作為，方能迎來豐收。比如，洪澇災害後，應第一時間抓緊搶排田間積水，抓好災後田管和改種補種；災後防疫防蟲也格外重要，要堅決遏制病蟲暴發流行，加強動物疫病防控。保持“時時放心不下”的責任感，盡快恢復農業生產條件和農村正常生活秩序，才能及早讓糧食生產回歸正軌。



在闖過“台風關”“洪澇關”“病蟲害關”等一道道關口的過程中，我們也不斷積累著抗災奪豐收的經驗。比如，一定要把災害的不利影響估計得更足，一定要把防災減災這根弦綳得更緊，一定要把政策激勵、投入保障、科技推廣等機制構建得更完善，一定要把科學開展生產自救、盡快恢復災後生產的舉措落得更細更實。正是堅持底線思維，從最壞處著眼，做周全準備，今年夏糧生產雖然遭遇嚴重“爛場雨”天氣影響，但仍然實現了豐收，為穩定全年糧食生產奠定了堅實基礎。



秋糧產量占全年糧食產量的3／4，是全年糧食生產的大頭。當前，正值秋熟作物產量形成的關鍵時期。各地區各部門要從來之不易的夏糧豐收中汲取抗災經驗、堅定穩產信心，採取超常規舉措，落細落實農業災後生產恢復、穩定糧食和重要農產品生產措施。同時必須堅持底線思維，因地制宜、精準施策，分區域、分作物、分環節把情況摸清楚。努力提高防災減災的精準性、有效性、科學性，最大限度降低災害損失，就能盡力實現非災區多增產、輕災區保穩產、重災區少減產，確保全年糧食生產保持穩定。



近年來，我國農業防災減災體系建設取得顯著進展，但短板仍然存在。不少地方農業生產還是靠天吃飯，一些地方專業化防災減災力量不足。從長遠看，應當盡快補齊設施短板，持續強化農業防災減災能力建設，深入實施“藏糧於地、藏糧於技”戰略，加強高標準農田建設，完善農田水利基礎設施，增強農業應對自然災害的韌性和適應性。與此同時，進一步強化創新，著力實現農業適應氣候變化相關技術的突破，比如培育氣候適應型作物品種，推廣節水灌溉、抗旱保墒等適應技術，讓糧食及農業生產真正實現從“看天吃飯”到“知天而作”的轉變。全方位夯實農業生產的防災抗災能力，必將為促進大國糧倉根基更加堅實增添不竭動力。