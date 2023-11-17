劉孟俊：中國AI發展已彎道超車　美消滅不了

中華經濟研究院第一研究所長劉孟俊。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北11月17日電（記者 鄭羿菲）針對中美科技競爭，中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊表示，中國在AI數位科技上，已彎道超車超越美國，但AI科技需要大量高速運算晶片，因此美國透過禁止高階晶片輸往中國，目的是要降低中國在AI科技領域的發展，但美國也很清楚，這只能降低中國的發展速度，不可能消滅。



劉孟俊說，拜登政府採取“小院高牆”的戰略模式，管制晶片、半導體設備輸入中國，但中國也有很多預防動作，大量買進較舊世代的晶片製造設備，甚至是二手的設備，估計中國明年會啟動20多座晶圓廠，屆時全世界成熟製程的晶片，除了車用晶片還有缺外，恐怕都會價格崩壞，可以預判台灣除了台積電外，力積電、聯電等成熟製程晶片廠，都會面臨很大的挑戰。



舉世矚目的中美元首會晤15日在舊金山舉行，這也是中國國家主席習近平與美國總統拜登（Joe Biden）在2022年11月在印尼峇里島二十國集團（G20）峰會場邊會晤後，中美雙方領導人二度會談。



政治大學國際關係研究中心16日下午舉辦“2023年拜習會與美中台關係走向”座談會，由政大國際關係研究中心主任、東亞特聘教授寇健文主持，並邀請政大國關中心研究員劉復國、政大國關中心副主任、東亞所特聘教授王信賢、政大國關中心助理研究員曾偉峯、中華經濟研究院第一研究所所長劉孟俊與談。



劉孟俊表示，中美在AI科技有所共識，對台灣來說還是滿重要的，現在台灣高科技廠商都是在一片黯淡中找一線曙光，而最近股市表現比較好，都是與AI有關，高科技廠商都是在做包括AI晶片、AI伺服器等，若中美在AI科技達成一定的共識，對台灣或許是相當大的好處。



劉孟俊說，美國對中國的出口管制實施清單，其實重點打擊對象滿多的，到2023年10月已增加到了700多個有頭有臉的個人、企業與實驗室，因此中方要求美方取消單邊制裁，希望為中國企業提供一個公平的環境，但美方還是強調會採取必要的一些行動，最終目的是防止美國的先進科技被中國或外國使用，卻回過頭來傷害到美國，看起來美國並不會鬆手。



劉孟俊指出，中國常常說要在產業上彎道超車，但在硬體科技上其實比較困難，包括汽車產業、晶片產業，都需要長時間的蹲馬步訓練，而在數位科技上，中國可以靠著人多來彎道超車，只要願意派留學生出去學，就能學到最新的數位科技，而AI就是中國剛好趕上的一波，中國的京東、阿里巴巴、騰訊、華為等企業，都在AI領域中各有一片天地。

