盧秀燕：桃機捷、高捷比台中晚送卻早核定

國民黨台中市長盧秀燕。（中評社 方敬為攝） 中評社台中11月17日電（記者 方敬為）中國國民黨台中市長盧秀燕近日批評民進黨政府未補助台中三大建設，昨天出席“行政院會”再次請求盡速核定台中捷運藍線，但“政院”會後對外稱還有3問題需釐清，未獲友善回應。盧秀燕17日無奈表示，只要“中央”願核定，地方全力配合。她提到桃園機捷延伸案年底要核定、高雄又有條捷運動土，都比台中晚送件早核定，她希望“中央”對中捷藍線能秉公處理。



盧秀燕16日出席“行政院會”表示，中捷藍線已經擱置多年，希望“中央”年底前能讓中捷藍線與跟桃園機捷延伸線一起核定通過。對此，“行政院”發言人林子倫表示，由於台中市政府所提的綜合規劃案經費暴增、路線及場站爭議等3問題尚未釐清，將由“交通部”積極協助台中市政府處理。林子倫強調，“政府並沒有反對台中捷運藍線，反而全力協助與支持”。



對於官方未正面答應年底前核定計劃，盧秀燕17日出席“大里區仁化里仁德里聯合活動中心新建動土典禮”受訪表示，沒關係，只要官方願意准中捷藍線，台中市願意全力配合相關事宜。大家可以看到，“行政院”已經宣布今年底前要核定桃園機場捷運延伸線，高雄捷運小港林園線15日也動土，都比台中捷運藍線送件慢卻早核定，希望官方能正視台中人的需求。



盧秀燕語氣無奈指出，“政院”所說的問題，包括預算問題，之前已來來回回不斷向“中央”說明，且市府也表達願意多付自籌款，所以台中市政府在中捷藍線的支出方面，自籌款應該是全台所有城市最高的！另外關於地形、路徑等各方面的修正，市府也不斷的配合。沒有關係，市府願意不斷的說明，只要官方同意就好，希望年底能有好消息。