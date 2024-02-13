中評論壇：林艷論兩岸經濟融合發展三種思維

中評智庫基金會董事長助理、研究員林艷（中評社 陸文煜攝） 中評社香港2月13日電（中評社報導組）前不久，由南開大學台灣經濟研究所、中評智庫基金會共同主辦的思想者論壇“兩岸經濟融合發展的趨勢與特點”在香港中評社總部舉行。中評智庫基金會董事長助理、研究員林艷參加了論壇並結合中評青年訪問東莞採訪調研的經歷分享了其對兩岸經濟融合發展的個人見解與看法。



林艷表示，眾所周知，東莞是兩岸經濟融合發展的典型代表城市，台資台企的數量和投資額均位居全國前列。前不久，借著《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》出台的東風，中評青年帶著近百個問題走進東莞，開啟了一場“為什麼是東莞”的答案探尋之旅，也對兩岸經濟融合發展進行了一次解剖“麻雀式”的採訪調研。在這三天時間里，通過廣泛接觸政府和台資台企等，我們深刻感受到兩岸經濟融合發展的“東莞模式”非常具有借鑒意義，這一模式的成功給我們最大的啟示是，推動兩岸經濟融合發展，有三種思維不可或缺。



一是優勢互補思維。林艷表示，兩岸經濟融合發展有兩個層面，首先是“融合”，然後是“發展”。從實踐本身來看，不論是“融合”還是“發展”，優勢互補思維都在其中起到了關鍵性的作用，它既是兩岸經濟能夠融合的前提條件，也是兩岸經濟共同發展的內生動力。以東莞為例，自1988年首家台資企業進入東莞以來，東莞累計批准的台資企業多於一萬家，而目前在營的大約3800餘家。從這一數字中，我們可以看到，並不是所有的台資企業都能夠融合得順、發展得好。同時我們發現，能夠在東莞扎根並且取得良好業績的台資企業都有一個共同特點，那就是充分利用了兩岸雙方的各自優勢。

