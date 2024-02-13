中評鏡頭：唐山宴 一趟美食相伴的文化之旅

唐山宴的农家景象（中评社 孙祎璠摄） 中評社北京2月13日電（實習記者 孫禕璠）被稱為美食文化博物館的唐山宴，不僅有令人垂涎欲滴的特色小吃，別具匠心的場景搭建更讓人逆歷史長河而上，夢回舊日時光。中評社記者行走在這些亭台樓榭、小橋流水、茶坊酒肆、食鋪作坊之間，仿佛回到了小時候，跟著長輩一起逛集市，走街串巷間，香氣撲鼻。



在民俗展區，記者觸摸到了頗具年代感的老物件——老式照相機，一人高的古董照相機靜靜地陳列在那裡，破舊的暗箱里曾經鑽進過哪位雄心壯志的攝影師，鏡框又框住過多少對幸福美滿的家庭，充滿故事和回憶感。現場不僅有老式照相機、收音機、熱水壺等具有年代感的“古董”，更有糧票、織布機等出現在歷史教科書中的物品，不少家長帶著小孩一一辨認，細細講解。



在主辦方精心設計的唱片牆面前，許多80、90後駐足體驗，輕輕一按，便放出對應的歌曲，“明天你是否會想起／昨天你寫的日記／明天你是否還惦記／曾經最愛哭的你”一首《同桌的你》又唱紅了誰的眼角，“他說風雨中這點痛算什麼／擦幹淚不要怕／至少我們還有夢 ”一首《水手》又唱響了誰的夢。在悠揚的歌曲聲中，流淌著一個黃金時代。



唐山宴承載了整個唐山的記憶和情懷，用美食的味道、老物件的光澤、音樂的旋律，再現了一幕幕動人的情景，讓人們在游玩中重返歷史，體驗文化。

