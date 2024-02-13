木柵集應廟　透過畫臉融合傳統與地方創生

畫好臉得小朋友與廟方和家長的大合照。(中評社 俞敦平攝) 中評社台北2月13日電（記者 俞敦平）台灣的宮廟是一個展現台灣信仰、中國歷史和文化的活故事。宮廟不僅是信眾祈求神明的庇佑，也是政治人物拉攏選民的舞台。宮廟也反映了台灣移墾社會的發展，從不同的族群廟到多元的社區廟，從封閉的空間到開放的平台，從僵化的傳統到活潑的創意。



木柵集應廟是一個典型的例子，它主祀了唐代的雙忠英雄張巡、許遠和申國夫人，是木柵地區的信仰中心，也是一個融合了傳統與地方創生的宮廟。為了讓更多人瞭解這傳統宮廟的價值與文化，木柵集應廟將於農曆1月15日元宵節（國曆2月24日）辦元宵燈節遊行活動，期望能比照天母萬聖節嘉年華會規格，打造具有中國文化和文山文教區特色的“木柵元宵節”新品牌。將邀請地方學童與家長一起裝扮參與，穿著過年特色服飾，提著手作燈籠於木柵街區遊行，現場準備素色燈籠供學童彩繪，也邀請專業陣頭畫師協助孩童彩繪臉譜，體驗傳統文化。



負責這次活動重頭戲之一，也就是孩童彩繪臉譜的畫師謝乙安表示，彩繪臉譜也就是畫臉藝術是台灣宮廟文化重要的一部分，常見於戲劇、陣頭等活動中。他從小就對畫臉有興趣，當時常常抓朋友來畫。近幾年，他開始正式為人們畫臉，畫臉的目的是為了讓被畫的人扮演不同的角色，通過不同的顏色和圖案，表達角色的性格和特徵。



謝乙安指出，過往畫臉的藝術，除了表演性質外，也有宗教儀式的意義。謝乙安說，有些場合，會有法師或道長辦一個降神的科儀，讓畫臉的人成為神明的容器，這時候，畫臉就相當於開光，就有很多的禁忌，例如不能講話、不能吃東西、要吃素等。這些禁忌都是為了尊重神明，並保持身心的清淨。但今天，並不是這種科儀的場合，讓孩童畫臉是為了能體驗傳統文化並享受具有中華感的Cosplay，讓孩童能化身成官將首、虎將軍等人物的同時也瞭解傳統的文化。所以沒有這些嚴格的規範，畫臉的人可以自由地休息、吃東西、講話等。



至於畫臉時有時候會徒手，有時候會用筆，謝乙安表示，他畫臉的時候，會根據角色的特點，選擇不同的技巧，有些用勾勒法，有些用填色法，但都沒有特別的意涵，只是技術上的差異。



木柵集應廟顧問蔡峻維表示，希望能將以往家家戶戶元宵提燈籠、猜燈謎的互動，重新帶給新一代的孩子，並以此打照屬於木柵地區在地文化。木柵集應廟主委張敏男表示，早期孩子們元宵節會拿火把或手作燈籠四處串門子、一起玩猜燈謎，現在幾乎消失，才想透過活動，期望能將以前人跟人交流的溫暖找回。木柵集應廟公關長張旭騰表示，除了遊行活動外，還有燈籠創作的評比與頒獎，也會將優選的作品留置於廟內展示，讓廟和社區能更和諧的融入，吸引家長和孩子更願意前還傳統宮廟參拜。

