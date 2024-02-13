林碩彥：台應是美中溝通橋梁 韓國瑜有角色

台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月13日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹黨部副主委、新竹縣議員林碩彥日前接受中評社訪問指出，賴清德上任後的兩岸關係面臨難解，若韓國瑜能適當扮演角色，台海衝突或許還有機會稍可緩解。



林碩彥，中山大學電機碩士，曾任聯華電子製程整合工程師、聯詠科技製造工程經理、台灣類比科技副理、連鎖健保藥局經理人與新竹縣竹北市市民代表，2022年首次參選新竹縣第一選區（竹北市）議員當選，為民眾黨在新竹縣唯一一席議員，也是現任民眾黨新竹黨部副主委。



林碩彥表示，蘇利文和王毅上月底在曼谷會面觸及的兩岸議題就可看出美國態度的微妙轉變，會後美方雖對外重申維持台海和平穩定的重要性，但從美方強調此次會談“坦率、實質、具有建設性”，大陸也認為會談是“坦率、實質、富有成果的戰略溝通”，就可看出一些政策變化。



林碩彥認為，美國因紅海國際商船頻遭也門叛軍胡塞武裝襲擊搞不定而傷透腦筋，蘇利文此行主要是希望透過王毅讓中國對伊朗施壓，以便約束也門叛軍，也獲得中國善意回應並採取相關行動，在這樣的前提下，實在很讓人懷疑美國是否會因有求於中國而犧牲台灣利益。

