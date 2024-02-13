張雅屏：藍有90萬票投給柯文哲　要找回來

前國民黨副秘書長張雅屏。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月13日電（記者 楊騰凱）中國國民黨前副秘書長張雅屏向中評社分析，從2024大選結果來看，藍軍選票約有90萬票投給了台灣民眾黨柯文哲，國民黨侯友宜2024得到467萬票，90萬票加回來約550萬票，和韓國瑜2020得票相當，國民黨應該想辦法找回這些選民。



2024大選，民進黨賴清德558萬票（得票率40%）、國民黨侯友宜467萬票（得票率33.5%）、民眾黨柯文哲369萬票（得票率26.46%）。2020國民黨韓國瑜得到552萬票，得票率38.61%。



張雅屏在馬英九競選台北市長時便投身參與輔選工作，後來也隨馬英九打過2008年、2012年大選，在洪秀柱任國民黨主席任內，張雅屏出任國民黨副秘書長兼組發會主委，地方組織經驗豐富。



張雅屏表示，國民黨在2013年已經產生結構問題了，一方面是馬王政爭，二方面是太陽花學運，馬王問題是高層鬥爭，並沒有牽涉到選民移動。可是2013太陽花學運的處置，整個過程造成了一整個世代轉移出去，以前國民黨與民進黨在年輕人的支持度上可能還有三比七，但轉移一發生後，便來到二比八，甚至一比九，那個世代換成現在等於就是35歲以下的選民，這很嚴重。



張雅屏指出，年輕人那一塊丟掉以後，2014地方首長選舉國民黨就產生很大的問題，2016大選發生換候選人的狀況（洪秀柱換成朱立倫），則是自己把自己砍了一刀，造成內部崩解。候選人本身好壞是一回事，問題在於破壞制度，等於讓大家覺得提名是可以輕易更改，依照制度產生的候選人是可以輕易換掉的，這影響也很嚴重。就像這次2024大選，“換侯”聲音一直沒有斷過，彷彿這個候選人一不行就可以換掉，國民黨已經失去制度的穩定性，2016的結果就能看到整個結構的崩解。



張雅屏表示，至於國民黨本身的政黨形象，甚至是理念，其實也是模糊的，例如核能議題方面，在朱立倫2015年第一次當黨主席，甚至是後來參選2016的時候，朱立倫當時是新北市長，新北市有核一廠、核二廠，甚至還有被封存的核四廠，這讓朱在面對核能議題時很尷尬，態度和國民黨過去支持核能的政策有所矛盾。以這樣來看，新北市長這個職位是很難代表國民黨參選大選的，包括侯友宜在內，面對這樣的矛盾問題都很難解決。