港大：若無政府干預 香港不均問題或更嚴重

香港大學經管學院發表《香港經濟政策綠皮書 2024》（中評社 盧哲攝） 中評社香港2月13日電（記者 盧哲）香港大學經管學院近日發表《香港經濟政策綠皮書2024》（《綠皮書》），由港大教授和研究人員及多位國際知名學者共同撰寫，就多個香港熱門議題作出研究分析，並從新角度給予政策建議。其中在《聚焦香港收入不均》一文中，作者方偉晶、洪雨林、張麗晨和朱曉冬認為，香港日益嚴重的收入不均是由高收入者收入增長加快所致。雖然住戶收入中位數有所上升，最貧窮住戶的收入卻在倒退。而政府轉移開支和政府的高等教育投資，對紓緩貧窮和減輕高技能與低技能工人之間的工資不均發揮了重要作用。文章的研究結果表明，如果沒有政府的干預，香港的不均問題可能更為嚴重。為了減輕香港的不均現象，特區政府應該在公共房屋方面增加投資，並通過調低進入門檻，擴大高技能服務的就業機會。



文章根據香港1981至2016年的人口普查數據，對經濟不均進行了系統和多方面的分析，涵蓋了每波約94000個住戶，即住戶總數的5%。基於所得數據，文章集中探討1997年回歸前後的種種不均趨勢。文章強調，相關討論之所以重要，因為過度的收入不均可能侵蝕社會凝聚力，導致政治兩極化和社會不穩，造成一大公共政策問題。

