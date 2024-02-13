“立院”三黨不過半　女綠委開議前學防身術

民進黨新世代“立委”吳沛憶、黃捷等人練習以色列防身術，笑說面對新會期議事攻防可以派上用場。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月13日電（記者 黃筱筠）第11屆“立委”已就職，面對三黨不過半的“立法院”結構，民進黨新進“立委”吳沛憶、黃捷、落選的前“立委”賴品妤等新世代民進黨政治人物，在新會期開議前先練習防身術。



吳沛憶說，在開議前先強身練好防身術，如果在“立法院”議事上需要攻防時，才能派上用場。學習以色列防身術以自我防衛，遇到困難時可以保護自己。



當吳沛憶跟苗博雅一組練習時，還說真的可以出拳嗎？苗博雅則笑說手下留情。當在對打時，苗也說，你動作這麼快，吳沛憶則說，有養貓的人都知道，有時候貓會攻擊，動作要快。苗博雅也跟吳沛憶說，你要進“立法院”了，真的要練習防身術，可以在打架派上用場。



黃捷也特別趕到台北參加防身術的練習，但她穿著運動衣服，露出肚臍，一現身還說，“好像只有我穿得這麼運動”。她練習時直接跟教練對打，教練一度很用力，她還說，教練都出很大力。教練羅得華也笑說，當妳遇到壞人，也不可能叫壞人小力一點，教練一講完，大家也笑了。



除了吳沛憶、黃捷、苗博雅、賴品妤與曾玟學“情侶檔”一同現身練習防身術。



兩兩一組練習時，賴品妤就跟曾玟學一組，兩人練習時幾乎都沒有出很大力氣，一旁媒體還笑說，你們好像在打情罵俏。



以色列防身術又稱為以色列近身格鬥術，是一種近身格鬥技術、防身術或者運動，而非傳統所謂的武術。以色列防身術為一種學習對應徒手、刀械、棍棒及槍枝等攻擊，及因應各種不同危險環境而應變的防身體系。