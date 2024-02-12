民眾黨備戰新北市長？侯友宜：歡迎來走春

中評社台北2月12日電／新北市長侯友宜今（12）日繼續到各地廟宇參拜，而民眾黨主席柯文哲、“立委”黃國昌也積極在春節期間到新北走動，被外界解讀為是在替2026市長選舉備戰，侯友宜則回應，新北市歡迎任何人來走春。



中時新聞網報導，侯友宜說，春節期間很廟宇都有許多人去拜拜，大年初一更是滿滿人潮，尤其新北市是台灣的縮影，有山有海、觀光休閒娛樂的地方很多，全台民眾都會到新北造訪，所以非常歡迎任何人來新北拜拜，也到觀光風景區走走，新北市非常歡迎任何人來走春。



至於外界看好藍營2026人選包括“立委”洪孟楷、台北市副市長李四川以及新北市副市長劉和然，侯友宜則沒有多加評論，只強調新北還有很多大小建設需要全力衝刺，讓這個城市更進步才是自己當前專心一志應該做的事情，讓新北市的成長以及與市民一起努力讓大家看見，也讓新北市不斷超越自己，才是努力的目標。



有關南鯤鯓代天府抽出“國運籤”，廟方解讀為中上籤，但卻有粉絲專頁說是最兇的下下籤，侯友宜認為，這段時間有很多廟宇都有抽出籤詩，有的是上上籤，有的看起來沒有那麼好，但人生就是一念之間，轉個念就好了，都用正向看待每件事情，所以不管籤運如何，命運還是要靠大家去打拚。



侯友宜強調，台灣的命運最重要的就是大家同心齊力像一家人一樣一起面對外來的挑戰，能做到這樣就沒問題了，籤詩的好壞還是在於自己面對外界的挑戰時，願不願意團結全力以赴，若能做到的話，整個籤運都是好的。