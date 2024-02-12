以色列突襲拉法　加劇地區局勢緊張

中評社北京2月12日電／以色列軍隊12日凌晨對加沙地帶南部城市拉法及周邊地區發動打擊。據巴勒斯坦通訊社報導，打擊行動目前已造成超過100人死亡，另有數百人受傷，傷者中包括婦女和兒童。



新華社報導，拉法是加沙地帶最南端城市，與埃及接壤。新一輪巴以衝突爆發後，大量難民湧入這裡，目前有上百萬人在此避難。分析人士指出，以色列將拉法視為與巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）的“決戰”之地，以軍軍事行動勢必引發更為嚴重的人道主義危機，而且將進一步衝擊以色列與其他中東國家關係，令地區局勢更加緊張。



人道災難再加劇



巴勒斯坦通訊社12日報導說，以軍當天對拉法市中心發動了至少40次猛烈打擊，目標主要包括住宅和清真寺。襲擊發生時，這些地方居住著大量從加沙地帶北部逃難而來的無家可歸者。一些受傷人員已被送往該城的科威特醫院。科威特醫院院長蘇海卜·哈姆斯說：“醫院裡擠滿了傷員，沒有足夠的藥品，情況非常危險。”



連日來，以色列方面多次宣稱將在拉法開展地面行動。以色列總理內塔尼亞胡9日要求以國防軍和安全部門制定在拉法開展地面行動的計劃。10日，他接受媒體採訪時再次表示，如果以色列不進入拉法開展地面行動，那就意味著“戰敗”。



根據巴勒斯坦加沙地帶衞生部門11日發佈的數據，自去年10月新一輪巴以衝突爆發以來，以色列在加沙地帶的軍事行動已造成超過2.81萬人死亡、逾6.7萬人受傷，大量居民流離失所。以軍不斷要求加沙北部居民南撤。拉法此前衹有30萬居民，如今根據哈馬斯方面的數據，有140萬人在此避難，大多住在簡易帳篷里。

