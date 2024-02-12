以軍襲擊拉法引發多方譴責和擔憂

中評社北京2月12日電／據巴勒斯坦通訊社報導，12日凌晨，以軍對加沙地帶南部城市拉法及周邊地區發動海陸空全方位打擊，已造成超過100人死亡。據當地消息人士透露，以軍此次打擊持續約30至40分鐘，目的是解救巴勒斯坦伊斯蘭抵抗運動（哈馬斯）手中的兩名被扣押人員。



新華社報導，哈馬斯12日發表聲明譴責以色列政府和軍隊無視聯合國國際法院的裁決並對巴勒斯坦平民犯下“嚴重罪行”。哈馬斯表示，拜登和美國政府對此負有“全部責任”，他們給以方“開了綠燈”，公開向以方提供政治支持以及資金和武器援助。



巴勒斯坦總統府發言人阿布·魯代納12日發表聲明說，美國政府不應繼續受以色列政策的束縛。目前中東地區正處於十字路口，加沙戰事的持續將導致危機向地區其他國家擴散。他呼籲國際社會，特別是美國立即採取行動，迫使以色列停止這種“瘋狂行為”。



土耳其外交部12日發表聲明，對以軍密集襲擊拉法表示擔憂，呼籲國際社會和聯合國安理會對此採取措施。歐盟外交與安全政策高級代表博雷利12日表示，以色列對拉法的任何襲擊都將導致救援和援助停止並擴大人道主義災難。



拉法是加沙地帶最南端城市，與埃及接壤。目前有100多萬加沙地帶北部居民在拉法避難。以色列總理內塔尼亞胡9日要求以國防軍和安全部門制定在拉法開展地面行動的計劃，此後以軍對拉法多個地區展開空襲。連日來，以方對拉法展開的行動引發周邊國家譴責和擔憂。

