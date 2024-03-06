藍佛安：黨政機關過緊日子 集中財力辦大事

財政部部長藍佛安（中評社 海涵攝） 中評社北京3月6日電（記者 海涵）十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會6日下午在梅地亞中心新聞發布廳舉行。財政部部長藍佛安在談到“各級政府要習慣過緊日子”時說，黨政機關過緊日子，這是黨中央的明確要求，各級政府都要帶頭落實，勤儉辦一切事業。俗話說，精打細算，才能油鹽不斷，黨政機關少花一分錢，民生事業就可以多安排一分錢。當然，黨政機關過緊日子，不是捂緊錢包不花錢，而是該花的花，該省的省，做到“大錢大方、小錢小氣”，集中財力辦大事。



藍佛安表示，近年來，財政部門嚴格落實過緊日子的要求，總結起來主要是以下三個方面：一是努力降低行政運行成本，加大民生保障力度。2023年中央本級“三公”經費支出預算，比疫情前的2019年下降了20%。同期，財政民生支出保持較快增長。2023年，各級財政用於教育等重點民生領域的支出，比2019年增長了25.5%。二是合理安排中央部門支出，增加對地方轉移支付。在切實保障部門履職的基礎上，中央部門帶頭過緊日子，2020年—2022年中央部門支出連續負增長，2023年也只略增了0.8%，把節約下來的錢用於支持地方保障民生、促進發展。2019—2023年，中央對地方轉移支付從7.44萬億元，增加到10.29萬億元，首次超過10萬億元，增長了38%。三是嚴格控制一般性支出，保障國家重大戰略任務實施。比如，2018—2023年，全國財政科技支出從8327億元，增長到10823億元，增長了30%。2024年中央本級科技支出繼續加力，增幅達到10%，更好支持科技自立自強。



藍佛安說，今年的政府工作報告再次強調，各級政府要習慣過緊日子，進一步凸顯了這不是一時之需，而是長久之計。財政部門將主要從三個方面抓好工作落實：一是樹牢過緊日子的思想。崇尚簡朴、厲行節約、力戒奢華，把勤儉辦一切事業作為長期堅持的方針，切實貫徹到財政工作全過程和各方面。二是抓好過緊日子的執行。我們將持續從嚴從緊控制“三公”經費管理，嚴格執行會議差旅、資產配置、政府採購等方面的制度規定，把過緊日子的要求落到實處。強化預算的約束，推動精簡不必要的節慶、論壇和展會等，及時收回使用結餘閑置的資金，把更多的“真金白銀”用於發展的緊要處、民生的急需上。三是強化過緊日子的監督。2023年，我們加大財會監督力度，嚴肅查處了使用財政資金搞“形象工程”等違規行為。



藍佛安表示，下一步將繼續強化監督懲處，堅決杜絕講排場、比闊氣，堅決防止搞“政績工程”、“面子工程”。