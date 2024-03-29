李天鐸語中評：美大選前若經濟差 台海危險

李天鐸接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月29日電（記者 黃筱筠）兩岸關係局勢緊張，陸軍退役上校李天鐸接受中評社訪問表示，目前兩岸局勢變化受到賴清德520上任就職演說影響，還會延伸到今年11月的美國大選，“台灣要躲過這一劫，還要等到11月”，美國民主黨總統任內都可能會啟動戰事，如果美大選前經濟不好，台海關係會是危機，美國可能會利用其他外部事情解決內部危機，美選前發動台海戰爭，是台灣的潛在危機。



李天鐸，1948年生，政治作戰學校外文系畢業，陸軍退役上校，曾任蔣經國七海寓所內衛區警衛隊長、警衛安全組政戰官，“國安局”駐法代表，曾是電視評論性節目名嘴。現為日商唱片公司顧問、中華眷村文化發展協會總會副秘書長。



馬英九在520之前赴大陸訪問，對兩岸關係有哪些影響？李天鐸對中評社說，首先，民進黨絕對不會透過馬英九去大陸傳遞訊息。今年大選前馬英九如果不是講了一些話，國民黨還是會領先。第二，至少在現在兩岸情況下，馬英九訪陸這一點，表示兩岸還有連結可以傳達的管道，這表示中國大陸沒有忘記馬英九還可以有功用，可以在兩岸交流有功勞。



他表示，馬英九這一趟去大陸，在目前兩岸關係是肯定。他也不認為民進黨會找馬去傳話。之前民進黨中國事務部主任吳峻鋕已經和大陸福建智庫座談過，當時吳峻鋕就說“‘台獨黨綱’已經是歷史文件”，“但是歷史文件可以隨時拿出來”，要怎麼明確表達“台獨黨綱”不會在民進黨內再拿出來，要賴清德出來講清楚，大陸是會聽其言、觀其行，言行比什麼都重要。



李天鐸認為，兩岸關係變化要從520之後，還要延伸到11月的美國大選。特朗普當選可能有一天會賣掉台灣，要賣個好價錢，但是拜登比特朗普壞，壞在骨子裡。特朗普因為大家看到他的言行，但台灣要躲過這一劫，要等到11月，民主黨美國總統任內都可能會啟動戰事。



他指出，賴清德520上任之後，接著法國7、8月舉行奧運，之後美國選舉進入熱期，11月之前美國經濟弱還能撐下去，就看誰選出來，再看政策如何調整。但這牽涉到國際變動、俄烏戰爭、北約態度等。北約一直想要脫離美國，但是北約脫離不了，軍事都還是美國主導。接著要看法國總統馬克龍把奧運和平辦完。

