中評現場：香港全民國家安全教育日開幕

開幕典禮（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港特別行政區維護國家安全委員會15日在香港會議展覽中心舉辦2024年“全民國家安全教育日”開幕典禮暨主題講座，活動的主題是“總體國家安全觀10周年”。當天，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮並作主旨講話。特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，駐港國安公署署長董經緯，外交部駐港公署署理特派員李永勝，解放軍駐香港部隊副政委王兆兵等擔任主禮嘉賓並致辭。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室領導班子成員在北京以視頻連線方式出席開幕典禮，香港社會各界代表逾1400人參加活動。



中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍以視頻連線方式出席開幕典禮並致辭表示，今年是習近平主席提出總體國家安全觀10周年，習近平主席系列重要論述，為做好維護國家安全工作，加快推動香港由治及興，確保“一國兩制”實踐行穩致遠提供了根本遵循。今年3月19日，香港特別行政區立法會全票通過《維護國家安全條例》。這是“一國兩制”實踐進程中具有里程碑意義的大事，標誌著香港進一步築牢了維護國家安全的法律屏障。在新的起點上，建設更加美好的香港，推動香港實現由治及興，讓廣大市民過上更加美好的生活，這已經成為香港社會的最大共識、最大期盼。實現由治及興，需要守牢國家安全的底線，才能護航香港高質量發展；需要更加堅定“一國兩制”，充分發揮“一國兩制”對香港繁榮穩定的根本保障作用；需要把香港的獨特地位和優勢鞏固好、發揮好，使一個個“金字招牌”更加閃亮；需要更好融入國家發展大局，為香港注入強勁動能、提供更大商機；需要主動適應新形勢新挑戰、展現新擔當，在積極作為、創新創造中實現香港新飛躍。堅信大家一定會發揚獅子山精神，不斷續寫香港發展新傳奇。新時代列車“香港號”的車輪一定會滾滾向前、不可阻擋。



李家超表示：“夏主任語重心長的主旨致辭，為香港實現‘由治及興’指明方向。我對夏主任一直以來對香港的關心、指導和支持表示衷心感謝。正如夏主任所說，實現‘由治及興’，是香港全社會共同的事業，我們一定會發揚獅子山精神，把工作更好地落到實處，更堅定地續寫香港發展新傳奇。”



李家超在會上發表主旨致辭時指出，香港完成《基本法》第二十三條本地立法，有了維護國家安全的有效疫苗，但國家安全威脅像病毒一樣，仍然會侵襲我們。因此，香港特區政府會在四方面落實好《維護國家安全條例》的工作，包括繼續做好解說、審視和強化內部制度、全力提升防範制止和懲治的執行能力，以及做好國家安全教育。隨著《維護國家安全條例》在三月二十三日正式生效，香港建好了安全“屏障”，鞏固了“由亂到治”的“護土牆”。在“由治及興”的康莊大道上，香港會全力拼經濟、謀發展、惠民生、添幸福。特區政府會加強推進五方面的重點工作，包括更好結合“有為政府”和“高效市場”，追求更多成果，發展經濟、改善民生；把握好國家發展新質生產力的機遇；建立人才高地；發揮香港背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，為香港開創無限機遇；以及發展內部經濟，包括旅遊業、消費和投資，並繼續支援中小企的持續發展。