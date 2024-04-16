王兆兵：駐港部隊加強練兵備戰維護國安

解放軍駐香港部隊副政委王兆兵（中評社 盧哲攝） 中評社香港4月16日電（記者 盧哲）香港“全民國家安全教育日2024”活動開幕典禮15日在香港會展中心舉行。解放軍駐香港部隊副政委王兆兵致辭表示，解放軍駐港以來，始終牢記使命重託，用忠誠擔當守護東方之珠。在香港從由亂到治、走向由治及興的新階段，駐港部隊全體官兵，會全面加強練兵備戰，以更強大的能力，更可靠的手段，維護國家主權安全和香港的長期繁榮穩定。



當天，中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍在北京以視頻連線方式出席開幕典禮並作主旨講話。特區行政長官、國安委主席李家超，中央政府駐港聯絡辦主任、特區國安事務顧問鄭雁雄，駐港國安公署署長董經緯，外交部駐港公署署理特派員李永勝，解放軍駐香港部隊副政委王兆兵等擔任主禮嘉賓並致辭。中央港澳工作辦公室、國務院港澳事務辦公室領導班子成員在北京以視頻連線方式出席開幕典禮，香港社會各界代表逾1400人參加活動。



解放軍駐香港部隊副政委王兆兵在致辭中說，今年是中華人民共和國成立75周年，也是國家主席習近平創造性提出總體國家安全觀十周年。國家安全是頭等大事，當今世界還很不太平，地緣政治衝突加劇，地區熱點問題頻發，炮火硝煙使無辜百姓流離失所，恐怖襲擊將鮮活生命殘忍剝奪，和平與安全顯得彌足珍貴。面對各種風險考驗，中國頂住巨大壓力，克服重重困難，堅定維護國家主權、安全、發展利益，保持社會大局長期穩定。在中央政府全力支持下，特區政府堅定維護國家安全，不斷鞏固由亂到治大勢，促進香港加快邁向由治及興。