社評：美民主黨以惡化中美經貿關係爭取選票

中評社北京5月16日電（評論員 喬新生）拜登政府週二宣布大幅提高對一系列中國進口產品的關稅，包括電動汽車、太陽能電池、半導體和先進電池，其中電動汽車徵收關稅高達100%。



這標誌著中美貿易戰爭進一步升級。同時也意味著，美國2024年總統選舉之前，美國民主黨總統試圖以惡化中美經貿關係的方式爭取選票。



眾所周知，美國在新能源產業領域，為了爭取產業工會支持，美國政府除了對鋼鐵等傳統進口產品增加徵收懲罰性關稅之外，決定對中國出口美國的新能源產品增加徵收懲罰性關稅，以此保護美國市場和美國產業工人的就業崗位。這種出於政治利益考慮，不惜破壞中美兩國經貿關係，損害美國新能源產業的做法，必然會給美國未來經濟發展帶來更大的不確定性。



首先，在工業發展方面，中國國內始終存在兩種完全不同的思路：一種是獨立自主、自力更生，建立自己產業鏈和供應鏈體系，爭取實現自給自足。還有一種則是繼續參與國際分工，加強與美國的合作，爭取在合作中獲得更多的商業機會。無論是上個世紀90年代，還是進入本世紀，後一種觀點都占據上風。



中國決策者審時度勢，決定重新上馬中國大型客機項目。中國政府調動各方面的資源，製造具有自主知識產權的大型客機。如今中國商用客機已經飛上藍天。所有這些都充分說明，沒有外部壓力，中國經濟可能會持續發展。參與國際分工，中國現代化會一帆風順。但正因為美國等西方國家對中國不斷地施加壓力，通過徵收懲罰性關稅、禁止中國新能源產品出口，實施技術封鎖，阻礙中美技術交流，才促使中國不得不強化自己的產業鏈，完善自己的供應鏈系統，依靠自己的力量，突破技術難關，實現跨越式發展。



或許若干年後，中國應“感謝”這一段歷史。中國國內不乏崇洋媚外者，他們每到關鍵時刻，總是希望通過退讓或者退縮，以換取美國“手下留情”。可是，殘酷的事實說明，中美矛盾全面而又深刻，許多矛盾短期內無法調和。中國必須迎難而上，以大無畏的決心和勇氣，解決經濟發展中存在的問題。