﻿谷歌“反壟斷保護神”捲入性醜聞

賴特（左三）利用在美國政府的人脈為谷歌等公司提供保護。資料圖片（圖源：大公報） 中評社北京6月11日電／據大公報報導，據《華爾街日報》報導：美國喬治梅森大學前法學教授賴特近日被揭長期與多名女學生有不正當關係。美媒指出，賴特曾在美國聯邦貿易委員會（FTC）任職，並利用自己在學術界和政府部門的職務之便為谷歌、Facebook等科技巨頭服務，有“谷歌的反壟斷保護神”之稱。這些大公司為他的學術研究提供了巨額捐款，也令校方包庇他的惡劣行為。



《華爾街日報》7日披露，多名女學生指控賴特在她們就讀法律課程時，主動與她們發生婚外情。法庭文件顯示，賴特以前的一些學生說，她們擔心如果不滿足賴特的要求，他可能會破壞她們的職業生涯。賴特否認全部指控，並聲稱這些女性是自願成為他的情人。反壟斷律師肯普說，賴特與學生的不正當關係在喬治梅森大學是“公開的秘密”。部分受害者說，校方認為他“很有價值”，因此無視了她們的投訴。



2022年6月，谷歌和Facebook的高級反壟斷律師已收到關於賴特面臨行為不端指控的通知。但直到2023年7月賴特從喬治梅森大學辭職，他也仍在為這兩家公司提供咨詢服務。據《華爾街日報》報導，賴特每年從谷歌等公司獲得200多萬美元的收入。他經常在學術論文、博客、公開信或國會證詞中選擇不披露收取這些客戶資金的情況。



（來源：大公報）