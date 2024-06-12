梁啟源：陸軍演若達二周　台電力供應減半

能源專家梁啟源接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北6月12日電（記者 張嘉文）民進黨“立委”林岱樺日前質詢“經濟部長”郭智輝時提及，中國大陸上月軍演時，因外籍船長拒絕穿越演習範圍，整整三天內都沒有任何一艘天然氣船在台灣泊靠卸貨。能源專家、中央大學管理講座教授梁啟源接受中評社訪問時對此表示，能源安全應該就是台灣很大的弱點。



梁啟源指出，民進黨政府還規劃將天然氣發電從現在的占比40%要提高到50%，但天然氣供發電的儲存量在台灣平時為13天，夏天則衹有8天，等於接下來如果大陸軍演一次進行兩周，天然氣船進不來，二周後，台灣的供電來源會瞬間減少40%，甚至是減少一半。



梁啟源強調，尤其現在兩岸關係不好，就變成更大的能源風險，這是很嚴重的“國安”問題，但民進黨政府沒意識到這嚴重性，仍堅持要廢核，完全忽視那就等著早晚出問題。



梁啟源為台灣大學經濟學博士、美國哈佛大學博士後研究，專長能源經濟、產業經濟。曾任“中央研究院”經濟研究所研究員、“行政院政務委員”、“國安會”諮詢委員、中華經濟研究院董事長。現為中央大學台灣經濟發展研究中心研究員、中央大學管理講座教授、“中央研究院”經濟研究所兼任研究員。



林岱樺日前質詢時指出，上個月23、24日中國大陸環台封鎖軍演時，連同演習結束後一天，連續三天都沒有任何一艘天然氣船在台灣泊靠卸貨。因為採購模式跟貿易免責條款因素，導致外籍船長拒絕穿越演習範圍進港卸貨。台灣天然氣發電接下來將佔50%，但97%的能源都來自船隻進口，是“國安”風險。

