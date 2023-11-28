推動電子商務與實體經濟融合發展

中評社北京11月28日電／《數字中國發展報告（2022年）》數據顯示，2022年中國數字經濟規模達50.2萬億元，總量穩居世界第二，同比名義增長10.3%，占國內生產總值比重提升至41.5%，為加快推進中國式現代化提供了強勁動能。



學習時報發表四川法治政府建設研究中心賈舒、關洛桐文章表示，電子商務是數字經濟中發展規模最大、覆蓋範圍最廣的重要組成部分，也是催生數字產業化、拉動產業數字化、推進治理數字化的重要引擎，還是提升人民生活品質的重要方式，推動國民經濟和社會發展的重要力量。2022年，全國電子商務交易額達43.83萬億元，按可比口徑計算，比上年增長3.5%，相關產業吸納就業近7000萬人，全國網上零售額連續十年保持全球最大規模，在發展全局中的地位和作用日益凸顯。



文章分析，電商平台是數字技術集成載體，而數字技術對實體經濟具有極強的滲透力和影響力。近年來，中國電子商務行業不斷轉型升級，成為中國消費創新的重要引擎、國內大循環的核心支撐以及引領經濟高質量發展的主導力量。



一是有利於打通數字要素的全鏈條循環。電子商務的發展有利於驅動各行業培育全新的組織方式，推動數據、人才、資本等資源要素集聚整合、彈性匹配、動態共享，推動資源配置從單點、局部、靜態優化向多點、全局、動態優化演進，促進數據驅動的創新、數據驅動的生產和數據驅動的決策，以數據流打通融合發展要素鏈，帶動實體經濟生產、分配、流通、消費各環節有機銜接，實現循環流轉。



二是有利於打通“生產—消費”循環。電子商務的發展有利於以個性化需求匯聚指導製造、產品、服務等環節的柔性匹配，助力打通工業領域生產側和消費側，逐步推動企業內部與企業之間各類資源的集聚整合，開展協同設計、協同製造、協同運維、供應鏈協同等業務，推動工業活動從單打獨鬥向產業協同轉變，推動工業全系統從局部優化到全局優化、全生態構建，促進實現工業轉型升級。



三是有利於“線上線下”一體化循環融通。電子商務的發展有利於掌握關鍵核心技術、具備平台運營能力的數字原生企業，運用技術、數據、市場、平台等數字能力優勢，逐步向生產製造、供應鏈配套等鏈條延伸，探索基於電商平台的實體經濟新型發展模式和業態，從而實現由傳統企業向新型實體企業的轉型。新型實體企業基於線上全方位升級數字化消費體驗，將加快構建線下工廠或匯聚分散的“雲製造”能力，強化分布式供應鏈部署，圍繞動態變化的個性需求實施大規模定制生產、柔性製造，帶動產業鏈供應鏈的快速反應，滿足消費升級帶來的產品服務需求。

