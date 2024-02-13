中評月刊：借大灣區經驗促兩岸融合

福建兩岸融合發展示範區建設正有序展開 中評社香港2月13日電/廈門大學台灣研究院教授、閩江學院“閩都學者”講座教授、海峽兩岸鄉建鄉創發展研究院副院長鄧利娟在中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊1月號發表專文《借鑒粵港澳大灣區經驗 加快建設兩岸融合發展示範區》，作者認為：儘管內地與港澳的關係和大陸與台灣的關係差別很大，但粵港澳大灣區融合發展的實踐卻可為建設兩岸融合發展示範區提供有益的經驗與啟示，具體表現為：加快推進閩台區域基礎設施互聯互通；發揮兩岸規則機制“軟聯通”的示範作用；繼續率先對台胞台企分享發展機遇；積極打造閩台教育和人才高地；合力打造政策開放服務貼心的閩台共同家園；構建示範區的頂層領導體制機制等。文章內容如下：



一、引言



2023年9月中央公布了《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》（以下簡稱《意見》），這是中央從深化兩岸融合發展、推進祖國統一進程的戰略高度，充分發揮福建在對台工作全局中獨特作用的重大舉措。中央台辦、國家發展改革委隨後組織相關的中央和國家部委在閩召開貫徹落實中央《意見》專題會，推動部省聯動、協同推進示範區建設。作為示範區建設主體責任方的福建省，11月27日發布落實《意見》的四個方面15項政策措施，而國家出入境管理局、市場監管總局、國家藥監局等中央和國家部委也先後出台支持示範區建設的舉措，示範區建設明顯逐步進入了“快車道”。但是，如何進一步深刻領會《意見》精神，做好高層次的整體規劃，在不斷推進政策和制度創新中完善示範區建設工作落實機制仍有很大提高完善的空間。



同樣作為國家戰略的粵港澳大灣區建設已經正式運行四年多並已取得明顯成效，它不僅是新時代推動全面開放新格局的創新，也是推動“一國兩制”事業發展的新實踐、是中國提升區域協同發展新戰略的重要實踐。因此，儘管內地與港澳的關係和大陸與台灣的關係有很大不同，但粵港澳大灣區融合發展的實踐卻可為建設兩岸融合發展示範區提供有益的經驗與啟示。①