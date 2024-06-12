中評觀察：韓國專家展望中日韓峰會

研討會現場（中評社 崔銀珍攝） 中評社首爾6月12日電（記者 崔銀珍）5月28日，由韓國全球戰略與合作研究院主辦，中國評論通訊社、Pressian協辦的關於“第九次中日韓領導人峰會評價及展望”的小型研討會在首爾召開，韓國全球戰略與合作研究院院長黃載皓為主持人，來自韓國多所高校以及智庫的專家們齊聚一堂，共同研討。



對於中日韓三國領導人會議的意義以及評價，韓國外國語大學教授李地平首先表示，會面本身就具有意義，安保方面和敏感部分只是簡單地表明了立場，主要在經濟方面取得了成果。可以說這對於促進地區經濟合作動力具有重要意義。他說，韓美日是戰略合作結構為主，韓中日會議則著重討論了經濟，特別是地區經濟問題。具體值得關注就是第三國在東南亞的合作、經濟穩定化、清邁協議(CMI)、債券市場安全、貨幣互換、供應鏈合作、韓中日FTA、數字合作、綠色創新等方方面面。在此次會談中，韓日關係變得更加牢固也值得關注。但是，今後的挑戰也分明存在。比如日本現在對綠色創新的依賴度越來越高，韓國也在有提出是否只依靠美日的供應鏈的情況下，中國正在構建的龐大資源和供應鏈，以及綠色創新的連接，乃至與第三國的合作等，今後將如何發展需要持續關注。



韓國仁川大學教授李賢泰表示，在任何地緣政治矛盾中，各國間都有著中立利益，因此必須隨時維持經濟關係。雖然中國是一個很難政經分離的系統，儘管如此不斷努力見面本身就是值得肯定的。事實上，從韓中日重啟FTA協商的角度來看，雖然值得肯定，但仍處於非常弱的水平，而各國還需要相互保護的產業很多。為了積極推進韓中日FTA，RCEP中有已經達成協議的部分，因此應該以此為基礎進一步提高水平，朝著引領韓中日FTA的方向發展。

