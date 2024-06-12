王衛星為《台海情緣》作序：催人淚下的悲歌

全國政協委員、全國台灣研究會副會長王衛星（中評社 海涵攝） 中評社北京6月12日電（記者 海涵）北京聯合大學台灣研究院創院院長、著名台灣問題研究學者徐博東著作《台海情緣——一個家族的歷史見證》日前出版並於昨日在北京舉行發布會。全國政協委員、全國台灣研究會副會長王衛星為該書作序，題為《一曲催人淚下的悲歌》，以下是序言全文：



我與博東教授相識已近三十載，其祖籍廣東梅州蕉嶺縣，但他的家族命運卻因時局動蕩而與寶島台灣息息相關。因多年相交，我一直知道博東教授是一個有故事的人，也曾料想他的家庭必定也是一個有故事的家庭。但當他的新書書稿《台海情緣——我家兩代人的悲歡離合》送到我手上，迫不及待地連夜拜讀之後，仍讓我感到震驚、感慨和深思，一時間感情的潮水排山倒海而來。讀畢掩卷，書中人物的經歷所引發的對我心靈的絞殺與靈魂的震蕩，讓我潸然淚下，一連數日壓抑著的情緒都無法平息，以至於當我在金門與廈門海域乘坐游輪時，面對茫茫大海，心中還感受著當年博東教授的三個弟弟當兵後，同一時間各自在對岸這兩個島嶼上的那種“守望”與“煎熬”，回味著他們一家兩代人的堅守，心情像眼前大海的波濤一樣久久不能平靜。這是一個家庭的悲愴，一個民族的悲壯寫照，同時又凝聚折射了無數先輩們對信仰的忠誠和對理想的守望！



書中所寫的，正是博東教授的家族史——徐父徐森源出生於蕉嶺，青年時代投身於抗日救亡運動。抗戰勝利後，又為中國人民的解放事業和國家的統一，接受組織安排，赴台從事極其危險的地下工作，一度官至國民黨台中縣黨部書記長（主委）。後雖僥幸逃脫國民黨特務的追殺，但仍在香港、內地為對台工作繼續努力奮鬥，付出了畢生精力。在那“文革”特殊的年代，亦受了不小的委屈，直至辭世，始終與妻兒無緣團聚；徐母潘佩卿隨夫赴台，後因形勢所迫滯留台灣，含辛茹苦，獨自撫養三個幼子長大成人，一道淺淺的海峽，卻無法逾越，讓她隔海相思，苦苦煎熬了57年，直到2006年過世後才魂歸蕉嶺故鄉，與她日思夜夢的夫君靈骨合葬在一起；博東教授的三個弟弟生於台灣，自幼失去父愛，與寡母相依為命，艱難度日，始終與父親無緣相見；博東教授則在大陸出生、成長，自幼失去母愛，歷經磨難與奮鬥，子承父志，終成台灣問題研究領域的領軍人物、學術大家、有重要影響的智囊……僅這只言片語的簡介，相信就已經足夠引起讀者探究這個特殊家庭的興趣。

