社評：中國不可輕視美國對華脫鉤斷鏈後果

美方可能進一步推進“脫鉤斷鏈”，中方對其後果應有預案 中評社香港2月13日電（評論員 冬日）美國商務部最新數據顯示，2023年，對美出口4272億美元的中國被迫讓出了對美出口的頭把交椅，墨西哥以對美出口4756億美元，21年來第一次超過中國，成為美國進口商品最大的來源地。



這是美國政府推進對華“脫鉤斷鏈”五年來逐漸累積的負面效應的顯現。這個“脫鉤斷鏈”的進程始於特朗普發動的“貿易戰”，層層加碼至對3700億美元的中國商品徵收7.5%到25%的額外關稅。拜登政府上台後，始終沒有去除這些關稅。



“貿易戰”擴大至“科技戰”。特朗普政府舉全國之力，拉幫結派，大力圍剿華為，封殺高科技產品對華出口。拜登政府執政以來，在高科技方面圍堵封殺中國的力度比特朗普政府有過之而無不及，特別是在高端芯片、人工智能、量子計算等方面做得更決絕；關鍵產品供應鏈的中斷轉移也在加緊推進之中。



“科技戰”又擴展到“金融戰”、“意識形態戰”，乃至切斷人文交往。這方面在特朗普政府末期達到高潮，拜登政府執政以來有所緩和，近期人文交往正在恢復，但前景不容樂觀。選舉年來臨，在美國國內政治壓力下，這種“脫鉤斷鏈”隨時可能有新舉措出台。比如美國媒體披露，拜登政府本月晚些時候可能出台防止美國公民個人信息流向中國的總統行政令。